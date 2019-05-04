Хорнер: Браун согласен, что систему штрафов во время практик нужно изменить

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что спортивный директор Формулы-1 Росс Браун согласился с необходимостью изменения правил, связанных со штрафами, которыми наказывают пилотов по итогам свободной практики. По мнению Хорнера, в настоящее время наказания бывают слишком жёсткими. Во время Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Пьер Гасли был наказан стартом с пит-лейн после второй свободной практики.

«Я думаю, что все согласились во время встречи с Брауном, которая прошла накануне, что штрафы по итогам свободной практики слишком сильно влияют на весь уик-энд. Это необходимо изменить. Думаю, что наказание слишком сурово для проступка.

Если бы вес болида Гасли был бы на 15 кг меньше, его бы наказали аналогичным образом.

Конечно, пилот должен видеть свет и напоминания. Но мы были сосредоточены на том, чтобы сделать двойной пит-стоп. Поэтому так всё получилось», — цитирует Хорнера Crash.