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Бывшего директора трассы в Валенсии признали виновным в мошенничестве

Бывшего директора трассы в Валенсии признали виновным в мошенничестве
Авто / Формула-1

Бывший директор гоночной трассы в Валенсии Франсиско Кампс был признан виновным в ряде преступлений. Его обвиняли в махинациях, связанных со строительством трассы Формулы-1. Функционера обвинили во взяточничестве, фальсификации документов и присвоении, сообщает EFE.

Судья счёл доказательства вины Кампса достаточными. Пока мера наказания фукнкционера не называется. Помимо него перед судом предстали ещё 15 человек, которые проходят по аналогичным статьям.

Отметим, что Гран-при Формулы-1 в Валенсии проводился в течение пяти лет с 2008 по 2012 год. Победителями Гран-при в Валенсии становились Фернандо Алонсо, дважды Себастьян Феттель, Рубенс Барикелло и Фелипе Масса. Уникальной особенностью трассы являлся разводной мост поворотного типа, по которому проезжают боли́ды.

Источник: EFE Сообщить об ошибке
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