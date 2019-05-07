Руководство Ф-1 удовлетворено концептом болида-2021 в плане возможностей обгона

Руководство Liberty Media, владельца прав на Формулу-1, довольно результатами исследований концепции болида 2021 года. Предполагается, что теперь команды будут ждать до октября, когда завершится работа над концептом.

Инженер Формулы-1 Пэт Симондс заявил, что руководство довольно повышением вероятности обгонов. Теперь идущая позади машина будет терять меньше прижимной силы позади другого автомобиля. В то же время сохраняются опасения, что инженеры могли что-то не предусмотреть, а команды сделают машины таким образом, что всё равно позади будет сильно возмущённый воздух, из-за которого теряется прижимная сила.

«Мы полностью удовлетворены базовым концептом. Показатели автомобилей лучше, чем мы ожидали. С логической точки зрения есть только одна цель: команды хотят сделать болид как можно более быстрым. Они точно не будут беспокоиться, что там происходит позади.

И нам теперь интересно посмотреть, как инженеры команд попытаются перехитрить нас и наш дизайн. Постараемся закрыть лазейки», — цитирует Симондса Auto Motor und Sport.