Вице-чемпион MotoGP Довициозо примет участие в гонке DTM

Итальянский мотогонщик, один из лидеров MotoGP Андреа Довициозо пересядет за руль машины «Ауди», чтобы принять участие в гонках DTM в составе команды Audi Sport в качестве гостевого пилота. Вице-чемпион MotoGP 2017 и 2018 годов примет участие в гонках DTM в Мисано (Италия), которые будут проходить 8 и 9 июня 2019 года.

«Я люблю машины. Мне повезло, что я буду участвовать в гонке DTM на Audi RS 5. Конечно, сложно найти время по ходу сезона, чтобы подготовиться. Но я с нетерпением жду гонки и хочу попробовать свои силы в DTM. Мне досталась замечательная машина, но, естественно, вождение авто сильно отличается от мотоцикла. Нужно подготовиться, я буду много работать на симуляторе, прежде чем сяду за руль.

Мисано — особенная трасса для каждого итальца. В прошлом году я там одержал яркую победу. Очень рад и благодарен за приглашение», — цитирует Довициозо Audi Media Center.