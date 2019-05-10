Риккардо: после просмотра повтора аварии с Квятом стал чувствовать себя лучше

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что ему стало легче после просмотра повтора инцидента с Даниилом Квятом в Азербайджане.



«Я не хотел смотреть повтор. Но к вечеру понедельника я добрался до записи, посмотрел повтор и не знаю, как это описать. Думаю, что когда кто-то совершает ошибку, он ожидает, что всё будет выглядеть хуже, чем по ощущениям. Конечно, это было ужасно, но на самом деле я почувствовал себя немного лучше, когда увидел, что я смотрел в правое зеркало, в то время как Даниил был слева от меня.



Когда я сошёл и отправился в пресс-центр, думал, что запаниковал, и поэтому начал резко разворачиваться. Но я сделал всё как должен был, только посмотрел не на ту сторону, я думал, что он уже отъехал, и поэтому я ничего не увидел. Я довольно быстро отошёл от этой ситуации, к понедельнику мои друзья уже вовсю шутили по этому поводу, а потом я посмотрел повтор, и ко вторнику всё уже было в полном порядке», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Видео аварии Даниэля Риккардо и Даниила Квята с бортовых камер можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».