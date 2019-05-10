«Ред Булл» заменил мотор на машине Ферстаппена после первой практики ГП Испании

Команда «Ред Булл» вынуждена была прибегнуть к замене силовой установки на машине Макса Ферстаппена после завершения первой свободной практики на Гран-при Испании, сообщает GPTodaqy. В ходе первой тренировочной сессии на болиде голландца произошла утечка моторного масла.

«Мы поменяли силовую установку на машине Макса после утечки масла, случившейся в ходе первой тренировки. Оба болида начинали сессию с мотором первой спецификации, мы планировали заменить их перед субботними заездами.

Таким образом, замена на машине Ферстаппена произошла на одну сессию раньше. Гасли продолжит выступления во второй тренировочной сессии с силовой установкой первой спецификации и получит другой двигатель уже предстоящей ночь. Также мы будем исследовать, с чем была связана утечка, — сказал зал руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Тойухаре Тапонабе.