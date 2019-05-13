Вольф — о возможном выигрыше всех гонок в сезоне «Мерседесом»: это нереально

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при Испании и оценил перспективы команды на сезон. «Мерседес» во всех пяти гонках сезона занимал первое и второе места. Тем не менее Вольф не думает, что его команда сможет пройти сезон без поражений.

«Выиграть все гонки — нереально. Нам нельзя становиться слишком самоуверенными и думать, что успех гарантирован.

Будучи фанатом Формулы-1, я и сам хочу сюрпризов и побед разных команд. Мы обсуждали ситуацию с руководством «Мерседеса». Спорт развивается циклично. Конечно, у «Мерседеса» ещё будут сложные времена. Но мы строим долгосрочный проект, готовы к таким испытаниям.

Платформа всё так же полезна для «Мерседеса». Формула-1 позволяет продемонстрировать возможности бренда, хоть мы и не знаем, как дальше будет развиваться автомобильная индустрия в ближайшие пять-восемь лет», — приводит слова Вольфа GrandPX.News.