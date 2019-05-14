Зафнауэр: заработать очки на Гран-при Испании было невозможно

Руководитель «Рейcинг Пойнт» Отмар Зафнауэр подвёл итоги Гран-при Испании. Лэнс Стролл сошёл с дистанции, а Серхио Перес занял 15-е место.
«Мы столкнулись с проблемами в этот уик-энд. К сожалению, заработать очки было невозможно. На таких трассах стартовая позиция очень важна. Было сложно продвигаться вперёд, несмотря на хороший первый круг в исполнении Серхио и Лэнса.
Оба болида выглядели неплохо на протяжении большой части гонки. По крайней мере, до того как Лэнс сошёл с дистанции после слишком рискованного манёвра Ландо Норриса. Серхио сумел вернуться в борьбу после режима виртуальной машины безопасности, но нам не хватило скорости, чтобы бороться за очки.
Примем результат как должное и сосредоточимся на подготовке и изучению машины на тестах. Постараемся стать сильнее к Гран-при Монако», — приводит слова Зафнауэра The Checkered Flag.
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