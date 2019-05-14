Брандл — о Гран-при Испании: меня расстраивает «Мерседес», «Феррари» и Формула-1

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл, работающий экспертом телеканала Sky Sports, прокомментировал результаты Гран-при Испании. Брандл признался, что его расстроило увиденное.

«В понедельник я проснулся в расстроенных чувствах. Жаль, что Формула-1 может перестать проводить Гран-при Испании. Также меня печалит «Мерседес», «Феррари» и Формула-1 в целом.

Жаль, что «Мерседес» так чертовски хорош! Это группа спокойных, зрелых, опытных профессионалов, которые вместе работают в одной лодке и доминируют. Сейчас доминирование «Мерседеса» болезненно. Но стоит помнить, что в последние десятилетия всегда было так, что кто-то доминировал некоторое время: «Феррари», «Уильямс», «Макларен», «Ред Булл», «Рено», «Лотус» и т. д.

«Феррари» расстраивает меня своими низкими результатами на фоне больших ресурсов, талантливых пилотов и потенциала. Оба пилота «Феррари» допускают слишком много ошибок, стратегии команды не хватает ясности и убедительности.

Также меня рассматривает Формула-1 и FIA. Изменение регламента 2021 года должно дать новые возможности, привести к изменениям, в которых нуждается этот вид спорта. Но, исходя из различных обсуждений в Испании, я делаю вывод, что ничего не произойдёт», — приводит слова Брандла Sky Sport.