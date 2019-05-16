Хаккинен считает, что «Ред Булл» и «Феррари» навяжут борьбу «Мерседесу» в Монако

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен поделился ожиданиями от Гран-при Монако. Финский пилот предположил, что «Ред Булл» и «Феррари» смогут навязать конкуренцию «Мерседесу».

«Следующая гонка будет проходить в Монако. Там трасса сильно отличается от Барселоны. Это действительно уникальная трасса. «Ред Булл» там победил в прошлом сезоне, а «Феррари» — в 2017 году. Мы знаем, что обе команды рассчитывают на эту гонку.

У Ферстаппена своя цель, он хочет стать первым, кто победит «Мерседес» в этом сезоне. Я думаю, что «Ред Булл» будет очень быстр в Монако.

Леклер — ещё один человек, который готов бросить вызов «Мерседесу» на уличной трассе в Монте-Карло. Это его город. В текущем сезоне он был очень быстр, но допускал ошибки, также у него были технические проблемы, помешавшие победить. Он также постарается привести «Феррари» к победе.

Есть и Себастьян Феттель. Он является четырёхкратным чемпионом мира, дважды побеждал в Монако. В последние месяцы его критиковали, но я считаю, что он может побеждать и навязать борьбу. Впереди ещё длинный путь», — цитирует Хаккинена Unibet.