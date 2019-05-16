Райкконен прокомментировал результаты тестов «Альфа Ромео» в Барселоне

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал работу на тестах в Барселоне. Финский гонщик проехал 110 кругов. По мнению Райкконена, результаты работы на тестах помогут команде улучшить результаты. Напомним, что во время Гран-при Испании Райкконен впервые в нынешнем сезоне не набрал ни одного очка.

«День за рулём болида был очень хорошим. После проблем накануне (тест-пилот Каллум Айллотт разбил болид. — Прим. «Чемпионата») нам пришлось несколько изменить программу тестов. Но нам удалось сделать всё запланированное.

Мы работали с разными компонентами, настройками, установили новые детали на машину, в общем, день был активным. Я думаю, что если бы мы вновь выступили в Барселоне, то были бы сильнее и лучше», — приводит слова Райкконена Planet F1.