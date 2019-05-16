Марко: когда «Ред Булл» лидировал, регламент постоянно меняли

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о возможной борьбе с «Мерседесом». По мнению Марко, у его команды мало шансов сократить отставание от лидера. Также он посетовал на нежелание руководства Формулы-1 сделать конкуренцию более справедливой, напомнив об изменениях в регламенте, которые вносились ранее.

«Пугает, насколько «Мерседес» быстрее в медленных поворотах. А трасса в Монте-Карло практически полностью состоит из медленных поворотов.

Когда «Ред Булл» лидировал, но даже близко не доминировал так сильно, как «Мерседес», в регламенте каждый год было по два-три изменения. Сейчас, похоже, никто не заинтересован в переменах», — цитирует Марко Salzburger Nachrichten.