Марко: лучшее время Мазепина на тестах означает полное превосходство «Мерседеса»

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко считает очевидным преимущество «Мерседеса» перед другими командами накануне Гран-при Испании.
«Если «Феррари» не смогут генерировать прижимную силу и тягу, они, вероятно, финишируют только шестыми или седьмыми в Монако.
Их слабость была очевидна в последней гонке в Барселоне, а трасса в Испании похожа на Гран-при Монако. Их двигатель очень хорош, но им не хватало прижимной силы и экстремальной тяги», — цитирует Марко Auto Bild.
Несмотря на то что «Ред Булл» привычно хорошо выступает в Монако, на этот раз им будет намного тяжелее конкурировать с «Мерседесом», – считает Хельмут. Напомним, на официальных тестах в Барселоне лучшее время показал пилот «Мерседеса» россиянин Никита Мазепин.
«То, что неосновной водитель «Формулы-2» может установить лучшее время за рулем «Мерседеса», показывает, насколько превосходен их болид. Превосходнее, чем когда-либо.
Удивило, что «Мерседес» не стал путать карты, что-то скрывать и позволил Мазепину ехать на максимуме, показать лучшее время. Таким образом, их превосходство стало ещё очевиднее».
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