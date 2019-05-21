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Тост — о Лауде: Ф-1 потеряла одного из самых важных представителей нашего спорта

Тост — о Лауде: Ф-1 потеряла одного из самых важных представителей нашего спорта
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост выразил соболезнования семье трёхкратного чемпиона Формулы-1, неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды.

«Хотя я и знал, что Ники находился в критическом состоянии, надеялся, что он ещё вернётся. Очень печально осознавать, что этого так и не случится.

Запомню Ники очень профессиональным и успешным пилотом, который выигрывал Формулу-1 трижды. Также он был очень сильным бизнесменом.

Формула-1 потеряла одного из самых важных представителей нашего вида спорта. Мои соболезнования семье Лауды», — цитирует Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.

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