В «Рено» считают опасным переключение на разработку болида на 2021 год

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски считает, что командам Формулы-1 было бы слишком рискованно уже сейчас при распределении ресурсов отдавать приоритет созданию машины на 2021 год с учётом грядущих изменений регламента.

«Если перестать заниматься развитием текущего болида, то это навредит в 2019 и 2020 годах. Такой вариант распределения ресурсов может быть возможен в 2020 году, но сейчас, когда впереди сезон со стабильным техническим регламентом, действовать таким образом было бы слишком опасно. Впрочем, важен баланс.

Мы сейчас занимаемся сразу тремя проектами, связанными с автомобилями. При этом мы задействуем ресурсы, которых обычно хватает лишь на два проекта. Поэтому нужно выбирать приоритеты осторожно.

Да, 2021 год будет очень важным, учитывая изменения и новые возможности. Но у нас также есть ещё и 2019 и 2020 годы, мы не отказываемся от своих амбиций в эти годы», — приводит слова Будковски Motorsport.