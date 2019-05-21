Кэри — о смерти Лауды: Формула-1 потеряла настоящего героя

Глава Liberty Media Чейз Кэри прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона Формулы-1, неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды. Великий австрийский пилот скончался на 71-м году жизни.

«С большим сожалением сообщаем, что мы узнали о смерти Ники Лауды. Формула-1 потеряла одного из великих представителей нашего спорта, настоящего героя. Его любовь к гонкам и смелость были выдающимися. Он вдохновлял многих болельщиков. Семья Формулы-1 и автоспорт в целом понесли огромную потерю. Все наши мысли и поддержка — с семьёй Лауды», — приводит слова Кэри пресс-служба Формулы-1.

Напомним, функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.