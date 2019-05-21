Бинотто: в детстве Лауда казался мне бесстрашным рыцарем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отдал дань памяти легендарному австрийскому гонщику Ники Лауде, который скончался на 71-м году жизни. Бинотто рассказал, что с детства следил за карьерой будущего трёхкратного чемпиона Формулы-1.
«Мои воспоминания о Лауде идут из детства. Когда я был маленьким, смотрел, как он и Регаццони одерживали победы на трассах по всему миру. Тогда мне ещё не было и 10 лет, Лауда казался мне бесстрашным рыцарем. Как только я оказался в Формуле-1, наши взаимоотношения с Ники были взаимоуважительными. Думаю, что так произошло из-за его смелости и харизмы.
Он помог создать этот вид спорта, который теперь любят по всему миру. Запомнилось, как он мне говорил, что мой швейцарский подход очень нужен итальянской «Феррари». В этом и заключалась особенность Ники, он говорил прямо и честно. Даже если ты не был с ним согласен, он всё равно тебе нравился», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».
- 21 мая 2019
-
16:40
-
16:20
-
15:38
-
15:34
-
15:19
-
15:04
-
14:07
-
13:52
-
13:07
-
12:50
-
12:39
-
11:47
-
11:41
-
11:29
-
09:42
-
09:20
-
04:48
-
00:29
- 20 мая 2019
-
23:42
-
22:55
-
21:50
-
20:35
-
19:26
-
18:12
-
17:23
-
16:35
-
15:07
-
14:16
-
13:58
-
13:30
-
12:57
-
11:12
-
10:35
-
10:13
-
09:40