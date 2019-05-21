Бинотто: в детстве Лауда казался мне бесстрашным рыцарем

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отдал дань памяти легендарному австрийскому гонщику Ники Лауде, который скончался на 71-м году жизни. Бинотто рассказал, что с детства следил за карьерой будущего трёхкратного чемпиона Формулы-1.

«Мои воспоминания о Лауде идут из детства. Когда я был маленьким, смотрел, как он и Регаццони одерживали победы на трассах по всему миру. Тогда мне ещё не было и 10 лет, Лауда казался мне бесстрашным рыцарем. Как только я оказался в Формуле-1, наши взаимоотношения с Ники были взаимоуважительными. Думаю, что так произошло из-за его смелости и харизмы.

Он помог создать этот вид спорта, который теперь любят по всему миру. Запомнилось, как он мне говорил, что мой швейцарский подход очень нужен итальянской «Феррари». В этом и заключалась особенность Ники, он говорил прямо и честно. Даже если ты не был с ним согласен, он всё равно тебе нравился», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».