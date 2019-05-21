Актёр, сыгравший Лауду, прокомментировал его смерть

Актёр Даниэль Брюль, одной из крупнейших работ которого стала роль Ники Лауды в спортивной драме «Гонка», прокомментировал смерть трёхкратного чемпиона мира.
«Храбрейший человек из тех, что я встречал. Не только потому, что он был чемпионом мира в сумасшедшие 70-е годы и совершил самое невероятное возвращение в истории спорта, но и из-за его отношения к людям. Всегда честен, прямолинеен и резок. Ники говорил правду в лицо, и неважно, насколько она была неприятной. Он был невероятно весел. Я многому у него научился и искренне восхищался им. Знаю, как тебе нравилось летать. Пилотируй в небе мирно, бессмертный чемпион. Нам будет тебя не хватать», — написал Брюль на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Даниэля Брюля в социальной сети.
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