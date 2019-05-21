Хэмилтон — Лауде: если бы не ты, меня бы даже не было в «Мерседесе»

Пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал смерть неисполнительного директора немецкой команды, трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды.
«Мой друг, мне сложно поверить в то, что ты ушёл. Мне будет не хватать наших разговоров, наших улыбок, объятий после совместных побед. Для меня было настоящей честью работать рядом с тобой на протяжении семи минувших лет. Меня бы даже не было в команде, если бы не ты. Да упокоит Господь твою душу.
Спасибо, что был ярким светом в моей жизни. Я всегда буду рядом с твоей семьёй. Если я когда-нибудь буду нужен твоей семье, я всегда буду рядом. Люблю тебя. Всегда твой друг, Льюис», — написал британец на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост можно увидеть на странице Льюиса Хэмилтона в социальной сети.
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