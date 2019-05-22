«Альфа Ромео» представила Райкконена в образе из фильма «300 спартанцев»

Пресс-служба команды «Альфа Ромео» отметила достижения финского пилота Кими Райкконена. В Монако финский гонщик проведёт 300-й Гран-при в своей карьере. Пресс-служба команды опубликовала новость, в которой представила Райкконена в образе царя из фильма «300 спартанцев».

Запись можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео».

«Все кругом говорят о 300-м Гран-при в моей карьере, но я больше интересуюсь нашим выступлением в Монако. Тесты в Барселоне были важны, они помогли нам лучше разобраться с проблемами. Но, если честно, я не знаю, насколько хорош наш болид на уличной трассе в Монако», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

Райкконен в зачёте пилотов занимает девятое место, набрав 13 очков.