Джовинацци: болидом «Альфа Ромео» во время практики было легко управлять

Пилот команды «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился впечатлениями от свободной практики в Монако.

«Команда проделала отличную работу, болидом было легко управлять. Теперь важно сделать так, чтобы в субботу болид был в таком же состоянии. Возможно, трасса будет мокрой, но мы все будем находиться в одинаковых условиях.

Надеюсь, машина будет готова, а я смогу добиться положительного результата, как сегодня. Цель на квалификацию? Надеюсь, что смогу пробиться в третий сегмент квалификации. Ставлю себе такую задачу», — сказал Джовинацци в интервью пресс-службе Формулы-1.

Напомним, во второй свободной практике Гран-при Монако Джовинацци показал восьмой результат. В нынешнем сезоне Джовинацци не набрал ни одного очка.