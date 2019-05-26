Опубликовано видео двойного обгона «Торо Россо» Карлосом Сайнсом
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеозапись эпизода на первом круге Гран-при Монако, когда испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс последовательно опередил обоих представителей «Торо Россо» Александера Албона и Даниила Квята. После первого поворота Сайнс сумел поровняться с Албоном и опередить его, а затем Карлос занял внешний радиус поворота и выиграл позицию относительно Квята, поскольку в следующем повороте на основной траектории оказался уже гонщик «Макларена».
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Сам Сайнс после финиша назвал свой обгон на первом круге лучшим в карьере.
- 26 мая 2019
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