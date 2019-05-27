Бинотто: Леклер во время Гран-при Монако перестарался

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал результат Гран-при Монако. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель занял второе место, а второй гонщик Шарль Леклер не сможет завершить гонку.

«Учитывая, что Феттель стартовал четвёртым, второе место — хороший результат на трассе, известной сложностями в плане обгона. У него была хорошая скорость во время гонки, Себастьян проделал отличную работу с шинами, что было непросто.

У Шарля был мощный старт. Он понимал, что после квалификации ему придётся бороться. Но агрессивное вождение всегда несёт риски. Возможно, его последний манёвр был слишком рискованным, он перестарался.

Но, в целом, у него был правильный настрой и отношение. Он доказал, что никогда не сдаётся», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».