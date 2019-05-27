Источник: «Феррари» проведёт кадровые изменения после неудачного старта сезона

Руководство «Феррари» после неудачного старта сезона в Формуле-1 проведёт структурные изменения. Так, итальянская команда привлечёт к работе Марко Адурно — специалиста по динамике болида. Он также будет заниматься развитием симулятора, сообщает Corriere della Serra. Адурно ранее занимал аналогичный пост в команде «Ред Булл».
Информацию о структурных изменениях подтвердил и итальянский блогер Лео Туррини, который регулярно публикует инсайды о «Феррари». Он утверждает, что Алессандро Чинелли больше не будет отвечать за аэродинамические свойства болида. От работы также был отстранён Джакомо Тортора, который раньше занимался шинами в «Феррари».
Новый сезон для «Феррари» начался неудачно. Гонщики «Скудерии» ещё не выиграли ни одного Гран-при, лучшим результатом Себастьяна Феттеля стало второе место в Монако. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, отставая от «Мерседеса» на 118 очков.
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