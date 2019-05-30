Албон считает, что в Монако «Торо Россо» впервые в сезоне добился максимума

Пилот «Торо Россо» Александер Албон высоко оценил результаты Гран-при Монако для своей команды. Албон занял восьмое место, а его напарник россиянин Даниил Квят — седьмое. Оба пилота показали лучшие результаты в нынешнем сезоне. Впервые в текущем сезоне оба гонщика команды набрали очки.

«Попадание в топ-10 — максимум, на который мы сейчас можем рассчитывать. Думаю, что в Монако был первый уик-энд, во время которого мы набрали очки, которых заслуживали, работая командой.

С самого начала и до конца уик-энда мы действовали слаженно, поэтому всё сложилось удачно. Я очень рад, что всё удалось. Теперь нацеливаюсь на Гран-при Канады.

Я немного потерял ритм в квалификации. В итоге у меня ушло время, чтобы адаптироваться. Возможно, это связано с нехваткой опыта. Жаль, потому что в воскресенье у нас была отличная скорость», — цитирует Албона Motorsport.