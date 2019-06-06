Норрис: на таких трассах, как в Канаде, гонки бывают менее предсказуемыми

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Британец впервые выйдет на трассу в Монреале.

«Я с нетерпением жду поездку в Канаду, в Монреаль. Я впервые выйду на эту трассу. Она мне очень нравится по работе на симуляторе. Кажется, что на этой трассе можно обгонять, такая гонка приносит больше удовольствия. На подобных трассах гонки бывают менее предсказуемыми. Погода играет важную роль.

Я сосредоточусь на том, чтобы использовать свои шансы и принести пользу команде. Также постараюсь набраться опыта на новой трассе», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

В нынешнем сезоне «Макларен» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов. Норрис в зачёте пилотов располагается на 11-й строчке, набрав 12 очков.