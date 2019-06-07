Квят на ГП Канады повторит рекорд Верня по количеству гонок за «Торо Россо»

9 июня в Монреале состоится гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Канады. Для пилота «Торо Россо» Даниила Квята она станет 58-й в составе итальянской команды. Таким образом, россиянин повторит рекорд экс-пилота «Торо Россо» Жана-Эрика Верня, который также провёл за Фаэнцу 58 гонок.

«Вы заставили меня чувствовать себя старым. Но я доволен тем, в каком направлении движется наша команда. Я многое видел в „Торо Россо“ и сейчас ребята делают отличную работу. Мы во многом прибавляем, в том, что раньше удерживало нас позади. Рад помогать команде в прогрессе», — приводит слова россиянина официальная страница Формулы-1 в «Твиттере».

Команда «Торо Россо» выступает в Формуле-1 с 2006 года. За это время через неё прошло множество пилотов молодёжной программы «Ред Булл». Как говорилось выше, рекордсменом по количеству гонок за команду является Жан-Эрик Вернь (58), на втором месте, на сегодняшний день, Дании Квят (57). Третье место у действующего пилота «Макларена» Карлоса Сайнса (56).