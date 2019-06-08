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Хэмилтон — про аварию: очевидно, я немного переступил грань

Хэмилтон — про аварию: очевидно, я немного переступил грань
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Канады.

«Утренняя сессия прошла плавно. Сначала трасса была очень грязной, но мы все были в одной лодке. Я допустил ошибку во второй тренировке и повредил машину. Ребята очень упорно работали, стараясь всё починить, но времени было недостаточно. Я не помню, когда в последний раз пропускал целую сессию. Определённо, было не здорово наблюдать за всем из боксов. Такое ощущение, что ты сидишь в кабинете директора и мечтаешь вернуться в класс. Это была невинная ошибка. Я проехал ряд кругов на „медиуме“ и пытался найти предел. Очевидно, я немного переступил грань. Возник сильный занос в девятом повороте, я долго дрифтил, надеясь, что не задену стену. Но такие вещи случаются. Нужно просто оставить это позади.

К счастью, у Валттери была хорошая сессия, так что у нас много данных для анализа. Ребята отлично поработают, чтобы восстановить машину, и мы будем готовы к более удачной субботе», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Видео аварии Хэмилтона на второй тренировке Гран-при Канады
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