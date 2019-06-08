Марко: за контакт Ферстаппена со стеной ответственен Гасли
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод, который случился с пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном в ходе второй свободной практики Гран-при Канады. Тогда голландец задел стену. По словам Марко, вину за это несёт не Ферстаппен, а его напарник по команде Пьер Гасли.
«За контакт Ферстаппена со стеной косвенно ответственен Гасли. Он должен был либо ехать быстрее, либо убраться с дороги и пропустить Макса. Мы сообщали Пьеру о расстоянии», — приводит слова функционера Planet F1.
Позже Гасли объяснил этот эпизод тем, что команда слишком поздно предоставила ему соответствующую информацию. Однако Ферстаппен также возлагал ответственность за инцидент на Пьера Гасли.
Ферстаппен связал свой контакт со стеной с потоком воздуха от машины Гасли
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