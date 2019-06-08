Марко: за контакт Ферстаппена со стеной ответственен Гасли

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал эпизод, который случился с пилотом австрийской команды Максом Ферстаппеном в ходе второй свободной практики Гран-при Канады. Тогда голландец задел стену. По словам Марко, вину за это несёт не Ферстаппен, а его напарник по команде Пьер Гасли.

«За контакт Ферстаппена со стеной косвенно ответственен Гасли. Он должен был либо ехать быстрее, либо убраться с дороги и пропустить Макса. Мы сообщали Пьеру о расстоянии», — приводит слова функционера Planet F1.

Позже Гасли объяснил этот эпизод тем, что команда слишком поздно предоставила ему соответствующую информацию. Однако Ферстаппен также возлагал ответственность за инцидент на Пьера Гасли.