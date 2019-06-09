В «Хаасе» подтвердили, что Магнуссен стартует с пит-лейна

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен потеряет девятую стартовую позицию на Гран-при Канады из-за необходимости восстанавливать машину и менять многие узлы после аварии в квалификации.



«Нам нужно заменить шасси. Мы будем стартовать с пит-лейна, очевидно. Нам нужно заменить коробку передач. Нет никакого смысла пытаться стартовать где-то из последних рядов на самых мягких шинах. Так что мы стартуем с пит-лейна. Лучший способ — заменить шасси. Это быстрый и безопасный путь», — приводит слова Штайнера RaceFans.



Также руководитель «Хааса» предположил, что Ромен Грожан не пробился бы в третий сегмент, даже если бы Магнуссен не прервал второй сегмент своей аварией.



«Кевин до аварии легко проходил. Было ясно, что он проходил дальше. Ромен, я думаю, закончил бы 11-м или 12-м. Это зависит от того, как выступил бы Ферстаппен. Такая позиция была бы хорошей, ведь тогда две наши машины были бы на разных типах шин, но в последнем повороте всё пошло наперекосяк», — заявил Штайнер.

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