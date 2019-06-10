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Квят: было приятно обогнать Сайнса, я очень не хотел финишировать 11-м

Квят: было приятно обогнать Сайнса, я очень не хотел финишировать 11-м
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свой финиш на десятом месте в гонке Гран-при Канады Формулы-1. Незадолго до финиша Квяту удалось обогнать представителя «Макларена» Карлоса Сайнса.

«Крутая гонка! Я очень не хотел финишировать 11-м, было бы обидно, если бы мы не набрали сегодня очков. У нас была хорошая схватка с Сайнсом в конце гонки. Мне нравится бороться с ним на трассе, потому что такая борьба всегда ведётся на пределе. И было приятно совершить обгон. Думаю, мы выжали сегодня из машины всё, что могли, так что я очень доволен тем, как прошла гонка. Теперь мы продолжим упорно работать, чтобы набрать больше очков в следующих гонках», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

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