Эггинтон: хорошая гонка в исполнении Даниила

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Канады, где Даниил Квят финишировал десятым, а Александер Албон сошёл.



«Воскресенье принесло мне смешанные чувства. С одной стороны, у нас была хорошая гонка в исполнении Даниила, который набрал очко благодаря хорошей схватке в конце со Строллом и Сайнсом. С другой стороны, к сожалению, шанс Алекса на борьбу в середине пелотона исчез уже на старте из-за контакта, после которого было необходимо менять переднее антикрыло. Уже не было шанса отыграться после этого.



Если говорить о работе команды, то ребята хорошо провели пит-стопы, инженеры контролировали работу шин, а гоночная стратегия была хорошей. Ну и мы узнали в Канаде несколько новых вещей о нашей машине. Теперь мы с нетерпением ждём следующих гонок, которые, как мы ожидаем, лучше подойдут нашей технике», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».

Квят зрелищно вырвал очко на последних кругах. Но тактика могла быть и получше «Торо Россо» почти подвёл российского гонщика, но он красиво спасся на финише.