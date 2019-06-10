Эггинтон: хорошая гонка в исполнении Даниила

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги Гран-при Канады, где Даниил Квят финишировал десятым, а Александер Албон сошёл.
«Воскресенье принесло мне смешанные чувства. С одной стороны, у нас была хорошая гонка в исполнении Даниила, который набрал очко благодаря хорошей схватке в конце со Строллом и Сайнсом. С другой стороны, к сожалению, шанс Алекса на борьбу в середине пелотона исчез уже на старте из-за контакта, после которого было необходимо менять переднее антикрыло. Уже не было шанса отыграться после этого.
Если говорить о работе команды, то ребята хорошо провели пит-стопы, инженеры контролировали работу шин, а гоночная стратегия была хорошей. Ну и мы узнали в Канаде несколько новых вещей о нашей машине. Теперь мы с нетерпением ждём следующих гонок, которые, как мы ожидаем, лучше подойдут нашей технике», — приводит слова Эггинтона пресс-служба «Торо Россо».
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