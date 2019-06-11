Марценко: надеюсь, Квят будет выступать за хорошую команду середины пелотона

Бывший пилот «Мировой серии» Николай Марценко высоко оценил выступление российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята на Гран-при Канады. Россиянин занял 10-е место.

«Даниил провёл прекрасную гонку. Не совершил ошибок на старте, обгонял — всё хорошо. Те результаты, которые сейчас показывает Квят, должны дать Даниилу дальнейший путь в Формуле-1. Надеюсь, он сможет в дальнейшем отвязаться от «Ред Булл» и будет выступать либо за «Рено», либо за «Рейсинг Пойнт», либо за «Хаас» — какую-нибудь хорошую команду из середины пелотона.

Понятно, что тяжело будет попасть в чемпионскую команду, а «Торо Россо» чемпионской в будущем году не станет. Надо смотреть в сторону крепких середняков. Когда Даниил находится в нужных психологических кондициях, когда на него не давит топ-команда, он — один из лучших пилотов мира. Особенно на треках, где другие гонщики страдают.

Посмотрите на Боттаса — Вальттери провалился, он вообще нигде. Он выступил в Канаде на уровне Гасли. Хэмилтон борется за победу, а его напарник даже не добирается до пьедестала. А Квят на таких сложных трассах, как Монако и Канада, где нужно мастерство и смелость, не совершил ни одной серьёзной ошибки», — цитирует Марценко Sportbox.