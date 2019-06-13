Р. Браун: похоже, «Рено» видит свет в конце тоннеля

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун, подводя итоги Гран-при Канады, отметил успехи «Рено». Оба пилота команды набрали очки, что позволило французской команде в Кубке конструкторов приблизиться к «Макларену», занимающему четвёртое место.

«В Монреале был лучший уик-энд «Рено» в нынешнем сезоне. Оба болида «Рено» и обе машины «Макларена» с двигателями «Рено» пробились в третий сегмент квалификации. Риккардо стартовал с четвёртой позиции, в воскресенье оба пилота набрали очки.

Похоже, что после тяжёлых времён появился свет в конце тоннеля для французской команды, хотя расстояние до первых трёх команд пока остаётся довольно большим.

Необходимо, чтобы в Формуле-1 команды были ближе друг к другу. Именно над этим мы и работаем, предлагая изменения регламента на 2021 год. А пока здорово видеть, что столь известный производитель начинает получать награду за свои труды», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.