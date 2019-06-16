Алёшин: было сложно в конце, мы сбавили темп, чтобы ничего не сломать

Пилот SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал результат гонки «24 часа Ле-Мана». Экипаж SMP Racing в составе Алёшина, Виталия Петрова и Стоффеля Вандорна занял третье место.
«Мы ехали на результат, ехали стабильно, старались не ошибаться — это получилось, и результат к нам пришёл. Сложно было ехать в конце, когда поняли, что нужно доезжать, и сбавили темп, чтобы ничего не сломать. Само осознание того, что тебе нужно как-то сбавить темп и от этого зависит результат, это сложно. Мы привыкли ехать “на все деньги”, а здесь наоборот — нужно было ехать так, чтобы не перенапрячь машину.
После инцидента с Rebellion, по моим ощущениям, поведение автомобиля поменялось. Возможно, что-то задело днище, а от днища в таких машинах баланс зависит очень сильно. Но баланс изменился не очень сильно, так что это не был критичный момент — им скорее было то, что я принял решение пропустить Rebellion, решив тогда не рисковать. Морально это было сложно», — передаёт слова Алёшина корреспондент «Чемпионата».
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