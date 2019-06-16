«Тойота» заменила не то колесо на лидирующей машине во время «24 часов Ле-Мана»

Команда «Тойота» подтвердила, что в ходе гонки «24 часа Ле-Мана» по ошибке заменила не то колесо на машине Хосе-Марии Лопеса. Экипаж №7 лидировал с двухминутным отрывом за час до финиша гонки, но Лопесу пришлось заехать в боксы из-за прокола. Механики заменили колесо, но, вернувшись на трассу, Лопес обнаружил, что прокол не исчез. Оказалось, что механики заменили не то колесо из-за ошибки датчика.

«Я не мог ехать со скоростью, превышающей 100 км/ч. Круг в Ле-Мане очень длинный. В тот момент мы поняли, что наши надежды на победу исчезли. Уже не было времени отыграться», — приводит слова Лопеса Autosport.

В итоге экипаж занял второе место, пропустив вперёд экипаж «Тойоты» в составе Фернандо Алонсо, Себастьена Буэми и Кадзуки Накадзимы. Алонсо после гонки признал, что его команде сильно повезло.