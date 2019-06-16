Экипаж Терещенко не сумел финишировать в «24 часах Ле-Мана»

Российский гонщик Константин Терещенко являлся ещё одним представителем России в суточном марафоне «24 часа Ле-Мана». Как и Роман Русинов, Терещенко выступал в категории LMP2 в составе словацкой команды ARC Bratislava. В экипаж вместе с Терещенко входили Хеннинг Энквист и Миро Конопка, сообщает пресс-служба российского пилота.



Экипаж, выступавший на прототипе «Лижье», не сумел завершить гонку. После ряда проблем автомобиль во время ночной фазы гонки оказался в отбойнике, когда им управлял Энквист. Гонщику удалось возобновить движение и медленно направиться в боксы. Однако завершить гонку экипаж ARC Bratislava так и не смог. В итоговой классификации Терещенко и его партнёры оказались на 55-й строчке.



Напомним, победителем в классе LMP2 стала французская команда Signatech Alpine Matmut.

Экипаж Алонсо выиграл «24 часа Ле-Мана», экипаж Петрова и Алёшина — третий