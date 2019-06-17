Вольф: гибридные компоненты достигнут до 50 процентов в двигателях

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о будущем Формулы-1. Вольф предположил, что в будущем в «Королевских гонках» будет активнее использоваться электрическая энергия.

«Я уверен, что в следующем поколении источников энергии будут активнее использоваться электрические и гибридные компоненты. В этом нет никаких сомнений, учитывая, что электрические двигатели и источники возобновляемой энергии развиваются с каждым годом.

Гибридные компоненты сегодня составляют в двигателях около 20 процентов. В следующем поколении на них придётся уже 50 процентов.

Полный переход на электрические двигатели в Формуле-1? Конечно, никогда не говори никогда, но я бы сравнил ситуацию с автомобильной индустрией», — приводит слова Вольфа GPBlog.