Вольф: гибридные компоненты достигнут до 50 процентов в двигателях
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о будущем Формулы-1. Вольф предположил, что в будущем в «Королевских гонках» будет активнее использоваться электрическая энергия.
«Я уверен, что в следующем поколении источников энергии будут активнее использоваться электрические и гибридные компоненты. В этом нет никаких сомнений, учитывая, что электрические двигатели и источники возобновляемой энергии развиваются с каждым годом.
Гибридные компоненты сегодня составляют в двигателях около 20 процентов. В следующем поколении на них придётся уже 50 процентов.
Полный переход на электрические двигатели в Формуле-1? Конечно, никогда не говори никогда, но я бы сравнил ситуацию с автомобильной индустрией», — приводит слова Вольфа GPBlog.
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