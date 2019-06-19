Алонсо посоветовал «Феррари» набраться терпения
Бывший пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился мнением о проблемах «Феррари» в нынешнем сезоне. Пока пилоты «Скудерии» не выиграли ни одного Гран-при. В Кубке конструкторов «Феррари» отстатёт от лидирующего «Мерседеса» на 123 очка.
«Что сейчас нужно «Феррари»? Терпение. Конечно, это непросто, когда от тебя ждут побед каждый уик-энд. К тому же «Ферарри» — самая известная команда, которую ещё и больше всего любят в мире.
Когда я был в «Феррари», нам не хватало мастерства и технических ресурсов, но мы были конкурентоспособными. Теперь у «Феррари» конкурентоспособный болид, но атмосфера давления сказывается. К тому же «Мерседес» сейчас очень силён», — приводит слова испанского гонщика GrandPX.News.
Алонсо не исключил возвращения в Формулу-1
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