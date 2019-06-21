«Рено» установит новый двигатель на болид Риккардо во Франции

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо получит во время Гран-при Франции новый, более мощный двигатель спецификации Б, сообщил руководитель команды Сириль Абитебуль. По словам француза, команда могла поставить новый двигатель и на болид Нико Хюлькенберга, но было решено пока оставить старую версию силовой установки.

«Мы установили мотор спецификации Б на этой неделе на машине Даниэля. Новый двигатель внутреннего сгорания позволит сделать шаг вперёд в плане эффективности силовой установки.

Нико получит новый двигатель на другой гонке, так как в этом случае его бы оштрафовали за превышение лимита использования силовых установок. Мы не хотим, чтобы у него был штраф на нашей домашней гонке во Франции», — цитирует Абитебуля Autosport.

Отметим, что «Рено» подготовил новую силовую установку раньше запланированного графика.