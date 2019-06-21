Феттель: не все новинки работали ровно так, как ожидалось
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признался, что пятничные тренировки Гран-при Франции Формулы-1 сложились для его команды неидеально.
«Я бы сказал, что у нас впереди много работы, так как не все новинки работали ровно так, как ожидалось. Я думаю, у нас есть много данных для вечернего анализа, с помощью которых есть возможность добиться чуть лучшей скорости завтра.
Что касается ситуации с Канадой, то я бы сказал, что мы не разделяли мнение стюардов в ходе гонки в Канаде и думали, что можем представить им что-то новое. Разочаровывает, что рассмотрение вопроса не пошло дальше, но ситуация такая, какая есть, так что надо двигаться дальше», — приводит слова Феттеля пресс-служба «Феррари».
Феттель: сожгите свод правил
- 21 июня 2019
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