Марко высказался об инциденте между Хэмилтоном и Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что блокировка пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном Макса Ферстаппена была схожа с инцидентом между британским пилотом и гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем на Гран-при Канады.

«Макс думал, что Хэмилтон его не видел, поэтому он входил широко, он совсем не жаловался. Не стоит забывать, что мы участвуем в Формуле-1. На мой взгляд, это не то, что требует наказания, но должны были быть какие-то последствия. Вместе с тем, если бы мы придерживались логики эпизода в Канаде, Хэмилтон должен был бы получить штраф. Возможно, даже потерять места на старте», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, стюарды не усмотрели в действиях Льюиса Хэмилтона нарушений.