Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: борьба на последнем круге и два нарушения Риккардо глазами Хюлькенберга

Видео: борьба на последнем круге и два нарушения Риккардо глазами Хюлькенберга
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в официальном твиттер-аккаунте чемпионата мира новый видеоролик, связанный с гонкой Гран-при Франции. В видео представлена запись с бортовой камеры на болиде «Рено» Нико Хюлькенберга, занимавшего на последнем круге гонки десятую позицию. Перед ним ехал гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, а впереди финна за седьмую строчку боролись Даниэль Риккардо и Ландо Норрис. На видео показано, как Риккардо, возвращаясь с обочины, вынуждает Норриса уходить от столкновения, а затем вновь по обочине обгоняет вышедшего вперёд Райкконена. После гонки австралиец получил за свои действия два пятисекундных штрафа.

Посмотреть видеозапись борьбы на последнем круге можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Риккардо получил два 5-секундных штрафа и откатился с 7-го места на 11-е
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент