Видео: борьба на последнем круге и два нарушения Риккардо глазами Хюлькенберга

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала в официальном твиттер-аккаунте чемпионата мира новый видеоролик, связанный с гонкой Гран-при Франции. В видео представлена запись с бортовой камеры на болиде «Рено» Нико Хюлькенберга, занимавшего на последнем круге гонки десятую позицию. Перед ним ехал гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен, а впереди финна за седьмую строчку боролись Даниэль Риккардо и Ландо Норрис. На видео показано, как Риккардо, возвращаясь с обочины, вынуждает Норриса уходить от столкновения, а затем вновь по обочине обгоняет вышедшего вперёд Райкконена. После гонки австралиец получил за свои действия два пятисекундных штрафа.

Посмотреть видеозапись борьбы на последнем круге можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.