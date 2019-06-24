Расселл: хотел обогнать Кубицу в честной борьбе, так и должно быть

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал борьбу со своим напарником Робертом Кубицей во время Гран-при Франции. В борьбе с Кубицей Расселл в итоге повредил антикрыло.
«Я не хотел, чтобы команда запретила нам борьбу и давала инструкции. Я хотел обогнать Кубицу в честной борьбе, в результате я повредил переднее антикрыло. Команда предоставила нам разные возможности, так и должно быть.
Это хорошая мотивация с обеих сторон, мы подталкиваем друг друга вперёд и развиваемся. Нужно сохранять терпение в следующих гонках. Думаю, Гран-при Австрии, Великобритании и Германии будут сложными.
Со своей стороны я не видел никакой разницы в поведении болида после того, как повредил антикрыло. Но команда видела какие-то проблемы. Если бы мы боролись за очки, возможно, отказались бы от лишнего риска», — цитирует Расселла GPToday.
- 24 июня 2019
-
14:37
-
13:34
-
13:31
-
12:14
-
11:17
-
10:59
-
10:32
-
10:05
-
09:03
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:51
-
19:39
-
19:29
-
19:14
-
19:02
-
18:56