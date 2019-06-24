Расселл: хотел обогнать Кубицу в честной борьбе, так и должно быть

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал борьбу со своим напарником Робертом Кубицей во время Гран-при Франции. В борьбе с Кубицей Расселл в итоге повредил антикрыло.

«Я не хотел, чтобы команда запретила нам борьбу и давала инструкции. Я хотел обогнать Кубицу в честной борьбе, в результате я повредил переднее антикрыло. Команда предоставила нам разные возможности, так и должно быть.

Это хорошая мотивация с обеих сторон, мы подталкиваем друг друга вперёд и развиваемся. Нужно сохранять терпение в следующих гонках. Думаю, Гран-при Австрии, Великобритании и Германии будут сложными.

Со своей стороны я не видел никакой разницы в поведении болида после того, как повредил антикрыло. Но команда видела какие-то проблемы. Если бы мы боролись за очки, возможно, отказались бы от лишнего риска», — цитирует Расселла GPToday.