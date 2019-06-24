Росберг назвал справедливыми оба штрафа Риккардо

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг признал справедливыми два пятисекундных штрафа, которые заработал на последнем круге Гран-при Франции пилот «Рено» Даниэль Риккардо. Сначала австралиец небезопасно вернулся на трассу в борьбе с Ландо Норрисом, а затем обогнал по обочине Кими Райкконена.



«Риккардо дважды покинул трассу. Первый раз, когда боролся с Ландо, а затем — когда обходил Кими Райкконена. Я знаю, что это неприятная тема, и я её ненавижу, но он должен был получить наказание, потому что ты не можешь просто покидать трассу, чтобы отыгрывать позиции. Нам нужны определённые правила. Даниэль знает, что не может так отыгрывать места, так что он не должен был так делать», — заявил Росберг в своём блоге на YouTube-канале.

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