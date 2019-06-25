Президент Бразилии: на 99 процентов Гран-при будет проходить в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Жаир Болсанару заявил, что Гран-при Бразилии с большой долей вероятности будет проходить в Рио-де-Жанейро. Ранее стало известно, что Бразилия рассматривает возможность проведения гонки в Рио, а не в Сан-Паулу.

«Мы не потеряем Формулу-1. Контракт Сан-Паулу истекает в следующем году, было решено, что Формула-1 вернётся в Бразилию, но теперь в Рио-де-Жанейро. Шансы на проведение Гран-при Бразилии в Рио-де-Жанейро в 2021 году составляют 99 процентов или больше», — цитирует Болсанару Globo.

В свою очередь глава Liberty Media Чейз Кэри сообщил, что усилия компании направлены на сохранение этапа в Бразилии.

«Мы сосредоточены на поиске лучшего решения, которое устроит всех. Я говорил, что рассматриваю каждую гонку как Супербоул. Мы хотим сделать так, чтобы наши этапы приковывали внимание всего города и региона. И мы хотим приезжать в города, которые будоражат фантазию.

Отметим, что в Рио-де-Жанейро гонки Формулы-1 не проходили с 1989 года. В настоящее время в городе нет гоночной трассы. По словам Болсонару, трассу могут построить в течение шести-семи месяцев.

В Рио-де-Жанейро представили конфигурацию трассы