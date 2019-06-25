Брандл: Гасли нечего терять, нужно возвращаться, опустившись на дно

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл прокомментировал неудачное выступление гонщика «Ред Булл» Пьера Гасли на Гран-при Франции. Гасли финишировал 11-м, а из-за штрафа Даниэля Риккардо в итоге оказался на 10-й строчке.
«Макс Ферстаппен снова провёл хорошую гонку для «Ред Булл». У команды хорошая скорость, но этого недостаточно, чтобы вмешаться в борьбе. Наверняка, однажды Ферстаппен потеряет терпение, но, скорее всего, раньше терпение закончится у «Ред Булл» из-за плохих результатов Гасли.
Я был в такой же ситуации, как и Гасли, когда моими напарниками были Шумахер и Хаккинен. В подобных ситуациях теряешь уверенность в себе, кажется, что всё идёт не так. Я опускался на дно, но затем возвращался, понимая, что уже нечего терять. То же самое должно произойти с Гасли», — написал Брандл в колонке на Sky Sports.
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