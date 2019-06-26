Хэмилтон сомневается в целесообразности назначения Вольфа главой Формулы-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал слухи, согласно которым руководитель команды Тото Вольф может занять пост главы Формулы-1. Предполагается, что Вольф может заменить в этой должности Чейза Кэри после 2020 года.
«Я не думаю, что в Формуле-1 есть более грамотный управленец, чем Вольф. Но, конечно, я могу быть предвзятым.
Тото работает в «Мерседесе» уже очень и очень долго. Я думаю, что было бы лучше привлечь на такую должность кого-то нейтрального», — цитирует Хэмилтона GrandPX.News.
Напомним, в текущем сезоне «Мерседес» доминирует в Формуле-1. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» уже на 140 очков. В текущем сезоне Гран-при выигрывали исключительно гонщики «Мерседеса».
Вольф: надеюсь, что Боттас не чувствует давления со стороны Хэмилтона
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