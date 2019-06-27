Грожан: пока текущий сезон не складывается волшебно
Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о том, как складывается текущий сезон. Французский гонщик пока набрал лишь два очка. Во Франции он не сумел закончить гонку. По словам Грожана, в Австрии у него будут шансы на успех, учитывая, что там «Пирелли» предоставит шины с таким же составом, как и во Франции. По словам француза, это является важным фактором.
«Всегда хорошо, когда есть стабильность в компонентах, которые мы используем. Поможет информация, которую мы получили на прошлой неделе. Когда приходится использовать другие шины, становится немного сложнее.
Не буду много говорить о сезоне. Пока он не складывается для меня волшебно. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Грожана Checkered Flag.
Грожан: хотя бы спасли некоторые детали
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