Квят прокомментировал слухи о замене Гасли в «Ред Булл»
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят дипломатично прокомментировал предположения, что слабые результаты Пьера Гасли в «Ред Булл» могли бы перевести к перестановкам в двух командах «быков» и переводе россиянина в головной коллектив.
«Я просто выполняю свою работу. Я гонщик и управляю машиной. Прямо сейчас я управляю машиной Формулы-1 „Торо Россо“, они наняли меня для выполнения этой работы. Если что-то изменится, мы отреагируем соответствующим образом», — заявил Квят в интервью Sky Sports.
Также россиянина попросили сравнить ситуацию Гасли с той, в какую попал он сам в начале 2016 года: «Для меня тогда ряд вещей отличался. Трудно сказать, как гонщик чувствует себя в различных ситуациях. Очень трудно такое сравнивать».
«Ред Булл» будет принимать решение по напарнику Ферстаппена осенью
Похоже, Гасли действительно пора менять на Квята. Это уже не шутки
Второй пилот «Ред Булл» откровенно не тянет. Это один из главных итогов Гран-при Франции.
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